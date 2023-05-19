Новости часа: женщина получила ранения при обстреле украинскими военными Донецка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина была ранена при обстреле ВСУ Донецка, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации.

Турция не будет потакать всем требованиям Запада в вопросе санкций против РФ. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Дополнительный поезд запустят между Москвой и Архангельском с 26 мая, сообщили в РЖД.

