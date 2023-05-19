19 мая, 22:00Политика
Новости часа: ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой с противотанковыми минами внутри
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ ударили по Донецку ракетой с противотанковыми минами внутри, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации.
США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16, об этом пишут СМИ.
Спасенную под Калининградом самку серого балтийского тюленя отправили в Московский зоопарк, сообщается на сайте зоопарка.