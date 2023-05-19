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Новости

19 мая, 22:00

Политика

Новости часа: ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой с противотанковыми минами внутри

Новости часа: ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой с противотанковыми минами внутри

Один человек пострадал в ДТП в столичном районе Медведкове

"Московский патруль": полицейские предотвратили скоростной заезд на Минском шоссе

"Московский патруль": активисты заявили об издевательствах над животными в Москве

"Московский патруль": полиция задержала мужчин, которые украли шесть смартфонов

"Московский патруль": мужчина устроил стрельбу во время драки в Москве

"Московский патруль": глава ФНС арестован за получение взяток в Серпухове

Полицейские нашли участников нелегальных гонок на Минском шоссе

Более 120 детей эвакуировали из детсада в Калининграде из-за пожара – СМИ

Отель Marton Palace загорелся в Калининграде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ ударили по Донецку ракетой с противотанковыми минами внутри, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации.

США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16, об этом пишут СМИ.

Спасенную под Калининградом самку серого балтийского тюленя отправили в Московский зоопарк, сообщается на сайте зоопарка.

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