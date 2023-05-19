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Автомобиль загорелся на заправке в Сахалинской области

Автомобиль загорелся на заправке в Сахалинской области

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Машина загорелась на заправке в Сахалинской области. Два молодых человека заправляли свой джип, когда внезапно вспыхнул шланг подачи топлива.

Пламя мгновенно перекинулось на люк бензобака, а затем и на одного из парней, у которого загорелась одежда. Сначала молодые люди пытались потушить огонь, но потом приняли решение отогнать машину от заправки. В итоге автомобиль потушили, а мужчина получил ожоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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