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Новости регионов: больше 20 лесных пожаров удалось локализовать в Свердловской области
В Свердловской области армейская авиация тушит горящие леса. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 уже сбросили на очаги возгораний 500 тонн воды. В целом, удалось локализовать больше 20 лесных пожаров на площади около 20 тысяч гектаров, сообщает Минобороны.
На Алтае огонь добрался до сельских домов. Сгорело пять построек, в которых, однако, никто не жил.
В Екатеринбурге сотрудница полиции спасла двухлетнего ребенка. В полицейском отделении мама мальчика дала ему фруктовую конфету. Внезапно он подавился. В это время мимо проходила майор полиции. Она помогла извлечь леденец.
Рыбалку "вручную" устроили жители Магаданской области. Побережье Охотского моря завалило тоннами селедки. Местные жители отправились за добычей, вооружившись ведрами, мешками и большими бочками.
В Клину стартовал фестиваль "Город на ладони". Уже в пятый раз над Клином целую неделю будут кружить два десятка аэростатов. Летать будут в рассветные и закатные часы.
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