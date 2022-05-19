В Твери задержали живодеров, положивших собак под поезд

В Твери нашли живодеров, которые положил собак под проходящий поезд. Молодые люди уверяют, что животные были мертвы, они просто перенесли тела на рельсы. Так это или нет, выяснят правоохранители.

Одного из живодеров, 18-летнего студента местного колледжа, уже отправили в СИЗО на 10 суток. Ему также выписали штраф в три тысячи рублей. Второй – несовершеннолетний.

По факту инцидента проводится проверка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

