Здание автотехцентра полностью выгорело на северо-востоке Москвы

На Стартовой улице горел автотехцентр. Огонь охватил 200 квадратных метров. На месте продолжают работать пожарные и другие экстренные службы города.

Одноэтажное здание полостью выгорело, пламя было видно даже на крыше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.