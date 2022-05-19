Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Красноярске

Во время пожара в жилом доме в Красноярске погиб человек. Возгорание произошло на третьем этаже. Но огонь быстро перекинулся на верхние этажи.

Пластиковое остекление не выдержало и рухнуло вниз. Мужчина в панике выпрыгнул с балкона. Прибывшие спасатели и медики не смогли его спасти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.