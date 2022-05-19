Автотехцентр загорелся на северо-востоке Москвы

Крупный пожар начался в автотехцентре на Стартовой улице. Возгорание произошло на площади 200 квадратных метров.

Судя по кадрам, пожар полностью охватил одноэтажное здание. Пламя видно даже на крыше. Вокруг все заволокло дымом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.