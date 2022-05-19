Режим ЧС ввели в ряде якутских сел из-за паводка

Якутия стремительно уходит под воду. Из-за паводков в регионе уже затопило несколько населенных пунктов. В некоторых селах ввели режим ЧС. Местных жителей эвакуируют из зон подтоплений, на месте работают спасатели.

Кроме того, как сообщили в МЧС, в районе одного села специалисты обнаружили ледовый затор. В ближайшее время его планируют взорвать, после чего уровень воды наконец должен понизиться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.