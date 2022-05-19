На Минском шоссе ликвидировали последствия ДТП. Утром грузовик влетел в "Газель". Она снесла остановку и пробила шумозащитный забор. Водитель погиб на месте. Большегруз же перевернулся и врезался в надземный переход.

Почему мужчина за рулем грузовика потерял управление – до сих пор неясно. Второй водитель выжил, медики осмотрели его на месте аварии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.