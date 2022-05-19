Столичные руферы решили забраться на колесо обозрения "Солнце Москвы"

На ВДНХ столичные руферы решили покорить колесо обозрения "Солнце Москвы". На кадрах видно, что экстремалам удалось забраться на самую верхушку будущего аттракциона.

Проделки руферов уже зафиксировала служба безопасности аттракциона. Их имена также удалось выяснить. В данный момент идет проверка, после чего нарушителей должны привлечь к ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе проекта "Солнце Москвы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.