Появились кадры с места обстрела села Теткино в Курской области

Появились первые кадры из Курской области, откуда утром 19 мая пришли сообщения об обстреле приграничного села Теткино. Фотографии с места событий выложил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

На них виды поврежденные здания, воронки на улице и в огородах и осколки от снарядов. Сообщают, что при обстреле погиб один человек – водитель грузовика, который привез сырье на местное предприятие. Раненым оказывают первую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

