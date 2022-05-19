Один человек погиб при атаке ВСУ на Теткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели как минимум одного человека в результате украинских ударов по поселку Теткино.

По его словам, по предварительным данным, погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

