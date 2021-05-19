Движение на Киевском шоссе осложнено из-за ДТП

Движение затруднено на повороте с Киевского шоссе на Внуково, сообщают очевидцы. По их словам, там произошло ДТП.

Отмечается, что затор, собравшийся из-за аварии, держит трафик уже около часа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.