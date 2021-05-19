Движение на МКАД в районе Рублевского шоссе осложнено из-за ДТП

Движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе. Там в среднем ряду произошла авария, столкнулись несколько большегрузов.

На месте работает эвакуатор, перекрыты несколько полос. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.