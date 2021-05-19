Пострадавшая в ДТП на юго-востоке Москвы рассказала об аварии

13:16
Пострадавшая в ДТП на Волгоградском проспекте с участием несовершеннолетнего водителя девушка рассказала подробности произошедшего.
По ее словам, рядом с университетом часто проносятся дрифтеры. Она отметила, что в день ДТП по дороге сначала проехала машина, выполняя трюки, которые чуть не привели к столкновению с автобусом, после чего следом за ней появилась легковушка, за рулем которой находился 17-летний первокурсник МФЮА.
"Сзади подъезжает вторая машина. Я не знаю, вроде у него не сработали тормоза, и он в нас врезался. Ну и я полетела. Я сначала ударилась об машину головой, потом уже об стену, а потом об асфальт", – рассказала пострадавшая.
В настоящее время девушка находится в больнице с черепно-мозговой травмой.
Авария с участием четырех пешеходов произошла днем 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.
В столичном Следственном комитете возбудили уголовные дела сразу по двум статьям – о нарушении водителем ПДД и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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