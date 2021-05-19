Виновник ДТП на Волгоградском проспекте заявил, что у него отказали тормоза

Первокурсник МФЮА, сбивший студентов на Волгоградском проспекте, дал первые показания. 17-летний студент заявил, что авария произошла из-за того, что у машины отказали тормоза.

"Жигули" цвета баклажан парень купил в интернете, причем продавец даже не попросил у него документы. Водительских прав у лихача не было.

Авария произошла 18 мая на Волгоградском проспекте у дома 32/1. За рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний студент юрфака, который не справился с управлением.

Автомобиль выехал на тротуар, в результате чего травмы получили четыре пешехода. Известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает, а молодой человек задержан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.