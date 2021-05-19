Адвокат рассказал, что может грозить сбившему пешеходов на юго-востоке Москвы подростку

Адвокат Давид Кемулария рассказал, какое наказание может грозить несовершеннолетнему водителю, который сбил пешеходов на юго-востоке столицы.

"Мой опыт мне подсказывает, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 264 – "Нарушение ПДД, повлекшее нанесение травм или смерти человеку", – сообщил юрист.

Он уточнил, что подростку может грозить наказание до 7 лет реального лишения свободы.

Ранее на Волгоградском проспекте автомобиль ВАЗ выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительной информации, четыре человека пострадали.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщили, что за рулем находился 17-летний подросток без водительских прав. Известно, что он является студентом МФЮА.

По факту ЧП прокуратура Москвы и Следственный комитет организовали проверку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.