Новости России: в Тюменскую область для борьбы с пожарами летят спасатели из регионов

Спасатели перебрасывают в Тюменскую область дополнительные силы для борьбы с природными пожарами. На помощь коллегам отправляются аэромобильные группировки из Пермского края, Курганской и Свердловской областей. Контролировать их работу прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Сейчас в Тюменской области зафиксировано 17 крупных природных пожаров. Горят леса на площади почти 22 тысячи гектаров. В труднодоступных местах огонь тушат с воздуха. Самолет Ил-76 сбросил уже более 200 тонн воды. Населенные пункты защищает вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

В Анапе сгорела гостиница. Пожар случился в трехэтажном здании на улице Шевченко. 15 постояльцев эвакуировали. Пламя в считанные минуты охватило верхний этаж и крышу здания. Спасатели остановили огонь на площади в 450 квадратных метров. Тушили пламя 18 пожарных машин. В этом районе очень плотная застройка, дома находятся друг от друга буквально в 2–3 метрах, поэтому была угроза, что огонь перекинется на соседние постройки. Сейчас прокуратура проверяет, как соблюдались противопожарные правила в этом пансионате.

В Архангельской области ищут депутата, который пропал после авиакатастрофы. Вертолет "Robinson" с охотниками упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг. Пилот погиб, два пассажира доставлены в больницу. Еще одного человека, который был на борту, пока не нашли. Оказалось, что это депутат из Тверской области, 38-летний Александр Бойков. Вертолет "Robinson" разбился поздним вечером 17 мая. Причиной крушения считают технические неисправности или ошибку пилотирования.

На Алтае ураганный ветер вызвал песчаную бурю, которая накрыла целый город. Жители Бийска назвали увиденное пыльным Армагеддоном. Из-за плотных туч мелкого песка водители просто ничего не видели и снижали скорость, чтобы не попасть в аварию. Почти остановилось движение на трассе Бийск – Барнаул. Кроме того, ветер валил деревья и обрывал провода. Из-за этого некоторые районы Бийска оказались без света, а на улицах встали трамваи.