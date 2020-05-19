Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Подмосковье

Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в Подмосковье. Инцидент произошел во время выполнения учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин.

В результате происшествия экипаж вертолета из трех человек погиб. Причиной жесткой посадки вертолета могла стать техническая неисправность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.