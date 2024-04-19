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19 апреля, 20:30

Происшествия

Вероятного убийцу московского мотоциклиста обнаружили в Ростовской области

Вероятного убийцу московского мотоциклиста обнаружили в Ростовской области

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Вероятного убийцу московского мотоциклиста обнаружили в Ростовской области.21-летний Шахин Аббасов уже задержан.

При задержании сам подозреваемый не оказывал сопротивления. Мужчина более суток был в бегах и в итоге попал в базы федерального розыска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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