19 апреля, 20:30Происшествия
Вероятного убийцу московского мотоциклиста обнаружили в Ростовской области
Вероятного убийцу московского мотоциклиста обнаружили в Ростовской области.21-летний Шахин Аббасов уже задержан.
При задержании сам подозреваемый не оказывал сопротивления. Мужчина более суток был в бегах и в итоге попал в базы федерального розыска.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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