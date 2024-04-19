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Новости

19 апреля, 17:30

Происшествия

Новости мира: угрожавшего взорвать консульство Ирана в Париже задержали

Новости мира: угрожавшего взорвать консульство Ирана в Париже задержали

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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в столице

Подозреваемый в убийстве москвича из-за парковки задержан

Полиция Парижа задержала мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана. Он вошел в здание и снял пальто, показав гранату и пояс со взрывчаткой. По словам некоторых свидетелей, мужчина хотел отомстить за смерть брата. После задержания выяснилось, что взрывчатки у него не было.

Тем временем сильнейший град обрушился сразу на несколько провинций Китая. Ледяные горошины размером с теннисный мяч повредили автомобили, а также побили сельскохозяйственные и чайные плантации в провинции Гуйчжоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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