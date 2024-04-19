Подозреваемый в убийстве москвича из-за парковки задержан

ГСУ СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста из-за парковки.

ЧП произошло 17 апреля на Краснодарской улице. 24-летний водитель мотоцикла сделал замечание по поводу парковки на тротуаре 21-летнему водителю автомобиля. В ходе словесного конфликта автомобилист достал нож и не менее одного раза ударил своего оппонента в живот. После этого он скрылся с места преступления.

19 апреля следствие задержало отца, дядю и друга злоумышленника. В этот же день в ходе обысков в квартире у подозреваемого в убийстве обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

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