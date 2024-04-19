Пропавшего шесть лет назад немецкого миллиардера предположительно видели в Москве

По данным немецких журналистов, которые провели собственное расследование, в Москве может находиться миллиардер Карл-Эриван Хауб. Они предполагают, что он инсценировал свою смерть, когда в 2018 году вышел на прогулку в Альпах и не вернулся. В 2021 году суд в Кельне официально признал смерть Хауба.

После инцидента семья бизнесмена наняла частных следователей, которые якобы засняли Хауба на одной из улиц в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.