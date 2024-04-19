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19 апреля, 13:00

Происшествия

Пропавшего шесть лет назад немецкого миллиардера предположительно видели в Москве

Пропавшего шесть лет назад немецкого миллиардера предположительно видели в Москве

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По данным немецких журналистов, которые провели собственное расследование, в Москве может находиться миллиардер Карл-Эриван Хауб. Они предполагают, что он инсценировал свою смерть, когда в 2018 году вышел на прогулку в Альпах и не вернулся. В 2021 году суд в Кельне официально признал смерть Хауба.

После инцидента семья бизнесмена наняла частных следователей, которые якобы засняли Хауба на одной из улиц в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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