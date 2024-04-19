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19 апреля, 12:45

Происшествия

СК обнаружил более 44 млн рублей в квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки

СК обнаружил более 44 млн рублей в квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки

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По словам официального представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, в квартире подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста обнаружены и изъяты более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота.

Параллельно полиция проверяет адреса, где может скрываться злоумышленник. Вместе с тем правоохранители уже задержали его отца, дядю и друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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