СК обнаружил более 44 млн рублей в квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки

По словам официального представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, в квартире подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста обнаружены и изъяты более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота.

Параллельно полиция проверяет адреса, где может скрываться злоумышленник. Вместе с тем правоохранители уже задержали его отца, дядю и друга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.