Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 12:00

Происшествия

Новости регионов: один летчик погиб в результате крушения самолета в Ставропольском крае

Новости регионов: один летчик погиб в результате крушения самолета в Ставропольском крае

Отец подозреваемого в убийстве из-за парковки получил гражданство РФ по фиктивному браку

У подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста обнаружили крупную сумму денег

Военный самолет упал в Ставропольском крае

Новости регионов: собаки напали на ребенка в Санкт-Петербурге

Самолет упал в Ставрополье

Столичные байкеры подключились к розыску подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича

"Безопасный город": ФСБ изъяла более 600 сим-боксов, используемых в террористических целях

"Безопасный город": следователи разыскивают москвича после конфликта на парковке

ТАСС: подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины на юго-востоке Москвы объявили в розыск

Третий член экипажа военного самолета, который потерпел крушение в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее в Минобороны РФ рассказали об аварии: предварительно, причиной крушения самолета Ту-22М3 стала техническая неисправность. На борту было четыре человека. Двоих летчиков доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Поиски четвертого члена экипажа продолжаются.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Подтопило свыше двух тысяч домов и трех тысяч участков, а также мосты и дороги. В Тюменской области пик паводка ожидают 20 и 21 апреля. В регионе вода пришла в несколько десятков населенных пунктов, эвакуированы несколько тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика