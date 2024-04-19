Новости регионов: один летчик погиб в результате крушения самолета в Ставропольском крае

Третий член экипажа военного самолета, который потерпел крушение в Ставропольском крае, погиб, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Ранее в Минобороны РФ рассказали об аварии: предварительно, причиной крушения самолета Ту-22М3 стала техническая неисправность. На борту было четыре человека. Двоих летчиков доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Поиски четвертого члена экипажа продолжаются.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Подтопило свыше двух тысяч домов и трех тысяч участков, а также мосты и дороги. В Тюменской области пик паводка ожидают 20 и 21 апреля. В регионе вода пришла в несколько десятков населенных пунктов, эвакуированы несколько тысяч человек.

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