19:45Общество
Новости часа: украинские военные два раза обстреляли Куйбышевский район Донецка
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили местные власти.
Летняя оздоровительная кампания в 2023 году охватит более пяти миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Действующий победитель Кубка России "Спартак" проиграл "Акрону". Таким образом, команда вылетела из турнира.