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19:45

Общество

Новости часа: украинские военные два раза обстреляли Куйбышевский район Донецка

Новости часа: украинские военные два раза обстреляли Куйбышевский район Донецка

Две машины попали в аварию на Рублевском шоссе в столице

В Подмосковье начали подсчет ущерба от поджогов сухой травы

Новости часа: площади природных пожаров в России превысили показатели 2022 года

Житель Подмосковья хранил у себя почти 15 килограммов марихуаны

Пожар на складе в Дзержинске локализован

Пожары в Мытищах и Бирюлеве попали на видео

Новости часа: в СК РФ заявили, что блогеры Чекалины не возместили ущерб от махинаций

Пожар произошел в Мытищах

При пожаре в больнице Пекина погибли 29 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска за час дважды обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщили местные власти.

Летняя оздоровительная кампания в 2023 году охватит более пяти миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Действующий победитель Кубка России "Спартак" проиграл "Акрону". Таким образом, команда вылетела из турнира.

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