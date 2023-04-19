В Сети появились кадры последних часов жизни матери и дочери, погибших в Балашихе

В Сети опубликовали кадры последних часов жизни матери и дочери, погибших в Балашихе. Трехлетнюю девочку нашли после суток поисков. Оказалось, что она выпала из окна вместе со матерью.

На кадрах с камер в подъезде видно, как за несколько часов до трагедии девочка вместе с мамой заходит в подъезд. Судя по пакету, они идут из магазина. По неподтвержденным данным, у женщины было посттравматическое стрессовое расстройство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.