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Происшествия

В Сети появились кадры последних часов жизни матери и дочери, погибших в Балашихе

В Сети появились кадры последних часов жизни матери и дочери, погибших в Балашихе

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В Сети опубликовали кадры последних часов жизни матери и дочери, погибших в Балашихе. Трехлетнюю девочку нашли после суток поисков. Оказалось, что она выпала из окна вместе со матерью.

На кадрах с камер в подъезде видно, как за несколько часов до трагедии девочка вместе с мамой заходит в подъезд. Судя по пакету, они идут из магазина. По неподтвержденным данным, у женщины было посттравматическое стрессовое расстройство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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