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Транспорт

Новости часа: склад на площади четырех тысяч "квадратов" загорелся в Дзержинске

Новости часа: склад на площади четырех тысяч "квадратов" загорелся в Дзержинске

Пожар в китайской больнице унес жизнь 21 человека

Свыше 180 рабочих стали эвакуировать с шахты "Распадская" в Кузбассе из-за возгорания

Возгорание сухой травы произошло рядом с подмосковной Коломной

Крупный пожар потушили в малярном цехе в Оренбурге

Пожар возник в поле в Ленинском городском округе Подмосковья

Mercedes S180 загорелся в Сумском проезде

Новости часа: почти 7 млн справок о болезни ребенка для школ и детсадов создали в ЕМИАС

Новости часа: в Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки

В Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В нижегородском Дзержинске горит склад на площади четырех тысяч "квадратов", произошло и обрушение. Об этом сообщает МЧС.

Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Баумана в Москве построят к лету 2024 года. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания клуба "Динамо" выпустили в столице. Об этом сообщил Дептранс.

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