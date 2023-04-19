Новости часа: склад на площади четырех тысяч "квадратов" загорелся в Дзержинске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В нижегородском Дзержинске горит склад на площади четырех тысяч "квадратов", произошло и обрушение. Об этом сообщает МЧС.

Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Баумана в Москве построят к лету 2024 года. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Лимитированные карты "Тройка" к 100-летию со дня основания клуба "Динамо" выпустили в столице. Об этом сообщил Дептранс.