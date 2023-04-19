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Поезд с серной кислотой сошел с рельсов в Иллинойсе

Поезд с серной кислотой сошел с рельсов в Иллинойсе

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Поезд с серной кислотой сошел с рельсов в районе населенного пункта Вуд-Ривер в американском штате Иллинойс. Об этом сообщила местная газета "Эдвардсвилл интеллидженсер". По ее данным, перевернулись три вагона-цистерны, перевозивших вещество.

Утечки кислоты не произошло, в результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии пока не установлены.

Это не первый подобный случай в США. Подобные аварии также произошли в штатах Мичиган, Флорида, Северная Каролина, Монтана, Вашингтон, Миннесота, Нью-Йорк и Мэн, в большинстве случаев составы перевозили опасные вещества.

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