Дмитрий Дибров развеял слухи о том, что находится в реанимации после ДТП

Дмитрий Дибров развеял слухи о том, что находится в реанимации. Такая информация появилась в СМИ после того, как стало известно, что телеведущий попал в аварию.

В районе Останкино автомобиль Диброва столкнулся с полицейским фургоном. Момент аварии сняли дорожные камеры. На них видно, как машина, пытаясь совершить поворот, сближается со спецтранспортом на выделенной полосе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.