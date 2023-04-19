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Происшествия

Дмитрий Дибров развеял слухи о том, что находится в реанимации после ДТП

Дмитрий Дибров развеял слухи о том, что находится в реанимации после ДТП

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Дмитрий Дибров развеял слухи о том, что находится в реанимации. Такая информация появилась в СМИ после того, как стало известно, что телеведущий попал в аварию.

В районе Останкино автомобиль Диброва столкнулся с полицейским фургоном. Момент аварии сняли дорожные камеры. На них видно, как машина, пытаясь совершить поворот, сближается со спецтранспортом на выделенной полосе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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