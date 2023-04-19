Новости мира: парковка обрушилась в здании Нью-Йорка

Один человек погиб, минимум пятеро ранены при обрушении парковки в здании Нью-Йорка. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Камера видеорегистратора одной из машин сняла момент обрушения. Некоторые очевидцы утверждают, что слышали взрыв, но спецслужбы не подтверждают факт детонации.



Как минимум 21 человек погиб во время пожара в Пекине. Загорелось здание больницы. Чтобы спастись, один из пациентов связал простыни, по которым спустился на крышу стоящего рядом здания. Спасатели эвакуировали более 70 человек.

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