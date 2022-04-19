Движение возле станции "ВДНХ" затруднено из-за ДТП

Возле метро "ВДНХ" движение по Проспекту Мира в сторону области сильно затруднено. Ранее там произошла авария.

На дублере внедорожник развернуло поперек дороги. Так что машина перекрыла две полосы из трех и собрала длинный затор. На место ДТП сразу приехали не только сотрудники ГИБДД, но еще и скорая помощь. Информации о пострадавших не поступало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.