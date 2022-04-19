Пострадавшая в результате обстрела в Белгородской области находится под наблюдением врачей

Женщина, пострадавшая в результате обстрела со стороны Украины села в Белгородской области, находится под наблюдением медиков. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Еще двое пострадавших продолжат лечение амбулаторно. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

По факту обстрела населенного пункта Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.