Внедорожник перекрыл движение возле станции метро "ВДНХ"

Авария возле метро "ВДНХ" почти полностью блокировала движение по дублеру Проспекта Мира в сторону области. Внедорожник развернуло поперек дороги. Машина перекрыла две полосы из трех, поэтому там собрался длинный затор.

На место ДТП приехала скорая помощь. Возможно есть пострадавшие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.