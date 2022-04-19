В Москве задержали мужчину, укравшего телефон у пассажира метро

В метро на станции "Петровско-Разумовская" парень выхватил телефон у пассажира. Это произошло, когда двери почти закрылись.

Похититель гаджета в последнюю секунду выскочил из вагона и попытался скрыться в переходе. Но его засекли камеры видеонаблюдения метро. Затем он доехал до "Ботанического сада", а там воришку уже ждали сотрудники полиции. Его оперативно задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

