СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Головчино в Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинской стороной населенного пункта Головчино в Белгородской области.

По данным следствия, украинские военные применили систему залпового огня. Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домов и несколько машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.