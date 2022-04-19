Подачу электроэнергии восстановили в селе Головчино Белгородской области

Основные работы по восстановлению электричества в селе Головчино Белгородской области, где был обстрел с украинской стороны, завершены. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Константин Полежаев.

В селе были повреждены две линии газопровода и отключены две высоковольтных линии электропередачи. В результате обстрела пострадали трое жителей. Были повреждены более 30 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.