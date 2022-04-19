Жителям белгородского Головчино предложили переехать после обстрела

Жителям села Головчино, которое 19 апреля обстреляли со стороны Украины, предложили временно переехать в другие населенные пункты. Власти возьмут расходы на себя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место, он навестил в больнице двух пострадавших женщин. Еще одного пациента уже отпустили домой.

По последним данным, в результате обстрела повреждены более 30 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.