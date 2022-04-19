Жителям обстрелянного с территории Украины Головчина предложили переехать в другие города

Жителям обстрелянного с территории Украины Головчина предложили пока переехать в другие населенные пункты. Об этом сообщили власти.

Историю в российских школах будут изучать с первого класса, заявили в Минпросвещения.

Москвичам рекомендовали поменять зимние шины на летние. Об этом рассказали в ЦОДД.

