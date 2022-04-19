3 человека пострадали и 30 домов повреждены при обстреле Белгородской области со стороны Украины. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

7 московских компаний получат по 900 тысяч рублей грантов за патентование разработок в России, рассказали власти города.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американской организации Human Rights Watch.