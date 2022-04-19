Полиция в Москве задержала теневых банкиров

Сотрудники полиции в Москве накрыли теневых банкиров. Оборот по оперциям злоумышленников составил два миллиарда рублей. Задержаны три человека – неоднократно судимый мужчина и две женщины. Об этом рассказали в МВД.

По некоторым сведениям, злоумышленники создали структуру для нелегальных операций. Они по фиктивным основаниям получали от клиентов переводы, которые затем обналичивали и возвращали заказчикам. Себе они оставляли вознаграждение почти в 20% от суммы. В итоге их доход превысил 370 миллионов рублей.

В офисах и квартирах провели 11 обысков. Там изъяли печати фирм-однодневок, компьютеры, финансовые документы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Теперь подозреваемые под подпиской о невыезде.

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