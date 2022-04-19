Сотрудники ФСБ задержали 92 подпольных оружейников в 33 регионах страны

В России 92 человека задержали по подозрению в переделке и продаже оружия из подпольных мастерских. Спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии прошли в 33 регионах, в том числе в Москве.

Оперативникам удалось найти более 500 единиц оружия отечественного и иностранного производства. Это винтаж времен Отечественной и гражданской войн – автоматы, пистолеты, карабины.Также присутствовала современная техника.

В итоге удалось закрыть 38 подпольных мастерских. Кроме оружия там изготавливали боеприпасы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.