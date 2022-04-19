Сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников в 33 регионах РФ

Десятки нелегальных оружейников удалось обнаружить и обезвредить ФСБ. Почти 40 подпольных мастерских располагались в 33 регионах РФ. Там боевой арсенал восстанавливали на продажу.

Уточняется, что всего изъято более 500 единиц различного огнестрельного оружия, более 50 гранат, 30 боеприпасов различного калибра для артиллерии и почти 40 тысяч патронов, а также около 100 приспособлений для бесшумной стрельбы и другие комплектующие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

