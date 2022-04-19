Губернатор Белгородской области выехал на место обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в сторону границы с Украиной. Как он сообщал ранее, 19 апреля там обстреляли село Головчино.

Несколько домов разрушены, есть пострадавшие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.