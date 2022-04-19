Глава Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Головчино со стороны Украины. Об этом Вячеслав Гладков написал на своей странице в телеграм.

Сообщается, что разрушены несколько строений. Пока известно об одной пострадавшей. Это местная жительница, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Село Головчино находится в 10 километрах от границы. И это не первый инцидент в регионе. Приграничные села за последнее время обстреливались несколько раз. А 1 апреля в результате авиаудара украинских военных вертолетов произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

