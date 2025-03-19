Новости регионов: число попавших в ДТП в Архангельской области машин выросло до пяти

Еще пять машин попали в ДТП в Архангельской области. Об этом сообщает региональное управление МВД. Ранее ведомство информировало о пяти авариях с участием 29 машин. Все произошло на Ягринском шоссе в городе Северодвинске. Также массовое ДТП произошло на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры".

В Красноярском крае более ста жилых домов находятся под угрозой затопления – из-за таяния снега вода вышла из русла реки Минусинка. В селах и населенных пунктах звучат сирены, людей оттуда эвакуируют. При этом оба моста через реку перекрыли для транспорта, а в город направили спасателей на вертолётах.

Во избежание подтопления Орска планируется снизить сброс воды с Ириклинского водохранилища. Об этом сообщили в правительстве региона. Паводок в Орске уже начался. Там река Елшанка вышла из берегов и затопила часть территорий – сады, улицы и парковки. Из берегов также вышла река Урал.

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