Новости регионов: неизвестные похитили 15-летнюю девушку и потребовали 500 тыс руб выкупа

15-летнюю девушку, предположительно, похитили Красноярском крае. Как сообщают следователи, накануне днем девушка ушла из дома. Спустя 2 часа на телефон ее отца пришло видеосообщение от неизвестного лица, на котором девушка просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет, чтобы ее освободили.

Затем преступники снова вышли на связь и прислали еще одно видео. На нем школьница плачет, утверждает, что с ней все хорошо, и рассказывает, что хочет домой и скучает по родителям. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время девушку разыскивают полицейские и волонтеры.

Между тем оценки за поведение в школах могут появиться уже в сентябре. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он не исключает, что с нового учебного года отметки введут в пробном режиме.

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