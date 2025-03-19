В Ленинградской области полиция ликвидировала нарколабораторию

В Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, организованную двумя жителями Смоленской области. Злоумышленники арендовали дом в одном из поселков, завезли необходимое оборудование и привлекли к незаконному бизнесу местного жителя.

На месте оперативники изъяли канистры с химическими реактивами и более 20 пакетов с запрещенными веществами. Все фигуранты задержаны и находятся под стражей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.