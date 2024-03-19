Новости регионов: пожар произошел на стройке УрФУ в Екатеринбурге

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19 марта, 15:00

Происшествия

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В Екатеринбурге произошло возгорание на стройке Уральского федерального университета. По словам очевидцев, загорелся один из строящих объектов второй очереди кампуса. Как сообщили в МЧС, к приезду пожарных возгорание уже было потушено.

Кроме того, в Хасанском округе Приморского края в результате природного пожара выгорело поле, где жило стадо оленей. Животные пытались убежать, но из-за тления сухой травы им оказалось некуда идти. В итоге один из пострадавших оленят сам вышел к людям. Местные жители передали его спасателям. Малыша решили отправить в реабилитационный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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